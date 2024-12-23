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Бой с тенью: Арина Соболенко провела интенсивную тренировку с Игой Свентек

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  • 23.12.2024, 23:09
Бой с тенью: Арина Соболенко провела интенсивную тренировку с Игой Свентек
Арина Соболенко

Белоруска и полька хорошо сдружились перед новой битвой за первое место WTA.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и полька Ига Свентек провели вместе тренировочные занятия перед стартом нового сезона.

Девушки поделились видео в социальных сетях. Сначала Ига повторяла за Ариной все действия, а затем их проверяли на реакцию и стартовую скорость.

Видно, что лидеры рейтинга WTA хорошо сдружились. У Соболенко можно часто увидеть сторис со Свентек.

Также девушки провели друг против друга матчи в рамках выставочного турнира в Абу-Даби. Тогда победу одержала белоруска в парном поединке.

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