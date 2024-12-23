Бой с тенью: Арина Соболенко провела интенсивную тренировку с Игой Свентек

Бой с тенью: Арина Соболенко провела интенсивную тренировку с Игой Свентек1
- 23.12.2024, 23:09
Белоруска и полька хорошо сдружились перед новой битвой за первое место WTA.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко и полька Ига Свентек провели вместе тренировочные занятия перед стартом нового сезона.
Девушки поделились видео в социальных сетях. Сначала Ига повторяла за Ариной все действия, а затем их проверяли на реакцию и стартовую скорость.
Видно, что лидеры рейтинга WTA хорошо сдружились. У Соболенко можно часто увидеть сторис со Свентек.
Также девушки провели друг против друга матчи в рамках выставочного турнира в Абу-Даби. Тогда победу одержала белоруска в парном поединке.