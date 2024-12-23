В РФ заявили об атаке дронов на стратегический аэродром Миллерово в Ростовской области 23.12.2024, 23:16

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В понедельник, 23 декабря, жители Ростовской области России сообщили, что слышали взрывы в районе аэродрома Миллерово. В то же время Минобороны России утверждает, что над областью «сбили «девять беспилотников.

Местные также информировали о пожаре на одной из улиц в результате падения обломков, сообщил Telegram-канал «Это Ростов новости».

Также подписчики канала сообщили, что повреждено здание Миллеровского казацкого кадетского профессионального техникума, а студентов эвакуируют из общежития.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что российская ПВО якобы сбила восемь дронов в районе Миллерово. По его словам, пострадавших нет.

Российские пропагандисты также сообщили о «последствиях» на аэродроме Миллерово, однако не предоставили деталей.

Атаку на аэродром подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

«Дискотека на аэродроме Миллерово. Для России — стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на востоке и юге Украины», — говорится в сообщении.

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