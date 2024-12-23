Зеленский: Украина предлагала компенсацию для словаков, но Фицо отказался
- 23.12.2024, 23:38
Речь идет о компенсации за остановку транзита российского газа.
Украина предлагала компенсацию для словаков на фоне прекращения транзита российского газа. Но словацкий премьер Роберт Фицо отказался от такого предложения.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства подчеркнул, что Украина борется ради жизни, а Фицо борется ради денег и «вряд ли ради денег для Словакии». По словам Зеленского, теневые договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным могут предусматривать торговлю государственными интересами или же работу на собственный карман.