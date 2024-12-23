В Украину прибыли первые бойцы Украинского легиона, подготовленные в Польше 23.12.2024, 23:54

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иллюстративное фото

Добровольцы подпишут контракты с ВСУ.

Первое подразделение Украинского легиона, которое формируют в Польше, уже уехало в Украину, где военнослужащие продолжат обучение. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии «Радио Свобода».

Отмечается, что уже 10 января 2025 года следующие добровольцы подпишут контракты с Вооруженными силами Украины и отправятся на полигон в Польше на обучение.

«Это действительно история успеха, из которой пробуют делать некоторые политики или же и российская пропаганда негативный факт. Процесс, конечно, мы бы хотели, чтобы он шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступной во всех странах ЕС, а возможно, и за океаном. Стимулировать мы можем только добровольным поощрением, это абсолютно добровольное подразделение. Наши граждане, которые на него соглашаются, убежден, будут иметь соответствующую сатисфакцию от хорошей подготовки», - отметил Боднар.

Обучение первых добровольцев-легионеров продолжится на украинских полигонах.

В настоящее время посол не называет количество добровольцев.

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