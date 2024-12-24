Трамп: Правительство США будет признавать только два пола – мужской и женский 24.12.2024, 3:00

Избранный президент США пообещал подписать соответствующий указ сразу после инаугурации.

Избранный президент Дональд Трамп в воскресенье пообещал «остановить трансгендерное безумие» в первый же день своего президентства, поскольку республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса и Белый дом, передает «Голос Америки».

«Я подпишу указ о прекращении сексуального калечения детей, откажусь от трансгендерной политики в армии и наших начальных, средних и старших школах», – заявил избранный президент на мероприятии для молодых консерваторов в Фениксе, штат Аризона.

Он также пообещал «не допускать мужчин в женский спорт», добавив, что «правительство Соединенных Штатов официально будет признавать только два пола – мужской и женский».

Выступая на конференции AmericaFest в одном из штатов, где он победил на ноябрьских выборах, Трамп также пообещал жесткие меры против «преступности со стороны мигрантов» и повторил свои обещания восстановить контроль США над Панамским каналом.

На прошлой неделе, когда Конгресс утвердил годовой оборонный бюджет, в него было включено положение, блокирующее финансирование некоторых видов трансгендерно-ориентированной помощи для детей-трансгендеров, родители которых служат в армии.

В своей воскресной речи Трамп выступил с программой своего второго срока, подвергнув критике президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

«20 января Соединенные Штаты навсегда перевернут страницу четырех долгих, ужасных лет неудач, некомпетентности, национального упадка, и мы откроем новую эру мира, процветания и национального величия, – сказал Трамп. – Я прекращу войну в Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу, обещаю, Третью мировую войну».

«Я могу с гордостью заявить, что наступает золотой век Америки» – сказал Дональд Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com