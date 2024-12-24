Российские оккупанты в попытках штурмовать правобережье Херсонской области теряют взводы
- 24.12.2024, 5:07
Военное командование РФ продолжает отправлять своих солдат на «мясные штурмы».
Российские оккупанты пытаются штурмовать правый берег Херсонской области и несут тяжелые потери, сообщает партизанское движение Атеш в Telegram.
По информации партизан, в подразделениях 70 мотострелковой бригады, которая базируется на левом берегу Херсонской области из-за потерь возникла сложная ситуация.
«Недавняя попытка штурма правого берега закончилась катастрофой: целые взводы не вернулись обратно, что серьезно подорвало моральное состояние военнослужащих», — уточнили в Атеш.
Также партизаны уточняют, что российское военное командование продолжает отправлять своих солдат на штурмы, чтобы «найти более выгодное место для следующего десанта».