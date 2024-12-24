Российские оккупанты в попытках штурмовать правобережье Херсонской области теряют взводы 24.12.2024, 5:07

Военное командование РФ продолжает отправлять своих солдат на «мясные штурмы».

Российские оккупанты пытаются штурмовать правый берег Херсонской области и несут тяжелые потери, сообщает партизанское движение Атеш в Telegram.

По информации партизан, в подразделениях 70 мотострелковой бригады, которая базируется на левом берегу Херсонской области из-за потерь возникла сложная ситуация.

«Недавняя попытка штурма правого берега закончилась катастрофой: целые взводы не вернулись обратно, что серьезно подорвало моральное состояние военнослужащих», — уточнили в Атеш.

Также партизаны уточняют, что российское военное командование продолжает отправлять своих солдат на штурмы, чтобы «найти более выгодное место для следующего десанта».

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