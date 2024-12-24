История для Лукашенко может повториться 1 24.12.2024, 8:20

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Кто ведет страну к пустым полкам?

На госТВ прозвучали странные слова о пустых полках в магазинах и протестах, пишет «Салiдарнасць»:

— Я отлично помню 1990-е, распад Советского Союза. Время, когда приходишь в магазин, и там ничего нет. Стоишь, ждешь хлеба, который разбирают еще горячим. Заходишь в универмаг — пустые полки.

Мимо этих слов можно было бы пройти мимо, но все же это не тот случай, когда можно промолчать. И на это есть несколько причин.

Во-первых, в 2020-м люди вышли не для того, чтобы сделать «пустые полки» в магазинах. Как раз наоборот, миллионы белорусов хотели и хотят жить лучше. Как минимум, не хуже, чем наши западные соседи.

Они вышли на улицы, чтобы в милицейских участках не пытали за то, что люди проголосовали за тех, за кого посчитали нужным, а не за кого «надо». За то, чтобы у их детей было будущее, а не попытка затянуть их назад в прошлое.

Пропагандистка не хочет назад в «голодные» 90-е. Но понимает ли она, что пустыми полки в универмагах стали не из-за Позняка или Горбачева? А из-за того, что СССР был не про благосостояние и высокий уровень жизни, а про тысячи танков и ракет, про пушки вместо масла. И в итоге надорвался в соревновании, у кого будет больше орудий убийств.

Именно туда, в худшую версию новых 90-х, Беларусь идет благодаря совсем другим людям. А если точнее — одному человеку. Тому самому, который сегодня умилялся властям Москвы, вернувшимся к производству «марок наших автомобилей советских».

Лукашенко, цепляясь за прошлое, делает все более уязвимым положение страны, ее экономики. Экономики неэффективной, все более напоминающей советскую. И крайне зависимой от России, которая сегодня переживает новую гонку вооружений.

Вероятность того, что история в общих чертах повторится, абсолютно ненулевая. А это значит, что накроет и нас. И виноваты в этом будут не те, кто хотел перемен, а тот, кто пытался остановить время.

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