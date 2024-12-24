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РосСМИ пишут о «госперевороте» в Беларуси

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  • 24.12.2024, 8:39
  • 4,652
РосСМИ пишут о «госперевороте» в Беларуси
Фото: Getty

Его готовят «байденовцы, поляки, украинцы и оппозиция».

После того, как США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь, росСМИ начали писать о возможном госперевороте в Беларуси.

Российский Telegram-канал, который имеет 135 тысяч подписчиков и выступает с провластных и прорежимных позиций, напечатал «инсайд» о том, что в Беларуси якобы «начата подготовка к государственному перевороту». 

«Байденовцы готовят переворот в Беларуси. Центральная роль у поляков и украинцев», — заявил Z-политолог Марат Баширов.

«В Беларуси уже была попытка госпереворота, цветная революция. Вполне вероятно, что сейчас могут вновь аккумулировать силы так называемой оппозиции», — вторит ему военный эксперт Дандыкин.

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