РосСМИ пишут о «госперевороте» в Беларуси6
- 24.12.2024, 8:39
- 4,652
Его готовят «байденовцы, поляки, украинцы и оппозиция».
После того, как США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь, росСМИ начали писать о возможном госперевороте в Беларуси.
Российский Telegram-канал, который имеет 135 тысяч подписчиков и выступает с провластных и прорежимных позиций, напечатал «инсайд» о том, что в Беларуси якобы «начата подготовка к государственному перевороту».
«Байденовцы готовят переворот в Беларуси. Центральная роль у поляков и украинцев», — заявил Z-политолог Марат Баширов.
«В Беларуси уже была попытка госпереворота, цветная революция. Вполне вероятно, что сейчас могут вновь аккумулировать силы так называемой оппозиции», — вторит ему военный эксперт Дандыкин.