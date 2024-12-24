Spiegel: В машине наехавшего на толпу в Магдебурге нашли завещание 24.12.2024, 8:49

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Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Политических мотивов в документе найдено не было.

В автомобиле подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге следователи обнаружили завещание, пишет Der Spiegel. В нем мужчина просит, чтобы все его имущество перешло Немецкому комитету Красного Креста, передает RTVi.

По данным издания, политических мотивов в документе найдено не было.

Подозреваемый арендовал машину за неделю до наезда на толпу, который власти определили как теракт, пишет Der Spiegel. Также в статье говорится, что мужчина дал интервью американскому антиисламскому блогу, где восторженно высказывался о предпринимателе Илоне Маске и конспирологе Алексе Джонсе.

Вечером 20 декабря черный BMW наехал на людей на рождественском рынке Магдебурга. Машину направил в толпу людей водитель черного BMW. В результате погибли пять человек, более 200 получили ранения. Власти назвали произошедшее терактом.

Spiegel писал, что подозреваемый в наезде — 50-летний врач Талеб А., выходец из Саудовской Аравии, который в марте 2006 года приехал в Германию на стажировку. По данным издания, в июле 2016 года мужчине был предоставлен статус беженца в ФРГ, поскольку на родине ему якобы грозила смертная казнь за «отступление от ислама».

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