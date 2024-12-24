Переломный момент Фредерик Кемп

24.12.2024, 9:24

Трудно предсказать, куда приведут сейсмические сдвиги на Ближнем Востоке после падения сирийского режима.

Однако уже сейчас ясно, что Израиль и Турция стали крупными победителями, получив такие преимущества, которые еще несколько недель назад невозможно было представить.

Ярослав Трофимов из The Wall Street Journal пишет, что теперь эти два союзника США, чьи отношения значительно ухудшились после начала войны в секторе Газа в прошлом году, настроены на острые разногласия в Сирии и за ее пределами.

Оценить, что Израиль надеется получить от драматической геополитической перестройки на Ближнем Востоке, несложно, поскольку его национальные интересы хорошо известны и носят экзистенциальный характер. Его решения обусловлены потребностью в безопасности, желанием сохранить военное и технологическое превосходство, а также постоянной необходимостью предотвращать, сдерживать и противостоять Ирану и его прокси.

События последних нескольких недель, которые так глубоко ослабили Иран и поддерживаемые им вооруженные группировки по всему региону, поставили Израиль в самую сильную позицию в области безопасности за последнее время. В интервью Wall Street Journal премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перечисляет ключевые моменты принятия решений, которые привели к такому результату. «Сила — это не просто пушки, ракеты, танки и самолеты, — говорит Нетаньяху. — Это воля к борьбе и захват инициативы». Сейчас израильские лидеры размышляют над тем, как лучше всего использовать свои завоевания и расширить их.

До сих пор мир не уделял столько внимания устремлениям самой Турции, но президент Реджеп Тайип Эрдоган не стесняется их обсуждать. «Каждое событие в нашем регионе, и особенно в Сирии, напоминает нам, что Турция больше, чем сама Турция, — заявил Эрдоган на этой неделе. — Турецкий народ не может убежать от своей судьбы».

Эрдоган формулирует эту «судьбу» в цивилизационных терминах, позиционируя «новую Турцию» как продолжение ее османского наследия и роли исламского мирового лидера. Это представление вызывает озабоченность не только в Израиле, но и среди монархий Персидского залива, а также в США.

«Для Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля сдвиг в Дамаске — это переломный момент, который может столкнуть их с региональным соперником», — пишет Хасан Хасан, основатель и главный редактор журнала New Lines Magazine, в газете Guardian. «Взгляды западных политиков на растущую напористость Анкары варьируются от опасений по поводу ее исламистских связей до признания ее центральной роли в ближневосточной политике. Это играет на руку Анкаре, поскольку заметно отличается от проекции власти Ирана, которая единодушно оспаривалась на Западе и в регионе».

Подъем Турции, пишет Хассан, нарушает нарратив Эр-Рияда, изображающего себя бесспорным лидером суннитского мусульманского мира, противостоящего шиитскому Ирану. «Исламистская политика Анкары находит отклик у широких слоев мусульман-суннитов и политических исламистов, предлагая альтернативу монархиям Персидского залива», — пишет он.

В то время, как израильтяне могут вздохнуть с облегчением по поводу уменьшения угрозы со стороны шиитского Ирана, они выражают новое беспокойство по поводу возглавляемой Турцией группы суннитских исламистов. Тем временем европейские и американские дипломаты встречаются в Дамаске с Ахмедом аль-Шарой, лидером организации «Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), которая возглавила недавнее наступление, свергнувшее режим Асада.

В пятницу помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф встретилась с аль-Шарой и объявила, что США откажутся от вознаграждения в десять миллионов долларов, которое они предлагали за его поимку. Лиф также сообщила, что лидер ХТШ согласился с необходимостью предотвращения деятельности террористических группировок в Сирии.

Шара говорит, что хочет строить свою страну, а не начинать новые битвы, но он по-прежнему признается Соединенными Штатами террористом, известным под боевым псевдонимом Мухаммад аль-Джулани.

Чем все это закончится? Учитывая, как много всего происходит, ни в чем нельзя быть уверенным.

Ясно только, что Турция будет иметь самый важный голос в Дамаске в предстоящий период, и ее голос будет звучать все мощнее и далеко за его пределами. Как пишет Трофимов: «Это как никогда приближает Эрдогана к достижению его амбиций по созданию сферы влияния, которая простирается через бывшие османские земли, вплоть до Ливии и Сомали».

Фредерик Кемп, New Voice

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