Почему власти засекречивают количество новорожденных? 1 24.12.2024, 9:32

В Беларуси серьезный демографический кризис.

В Беларуси продолжает падать рождаемость. В очередной раз это подтвердили пропагандисты, озвучив количество новорожденных в Гомельской области в этом году. По примерным подсчетам, оно могло уменьшиться на 2 тысячи.

Статистику по рождаемости власти скрывают с 2022 года.

— На примере одной области мы можем предположить, что скорее всего низкая рождаемость наблюдается по всей стране. Последствия этой тенденции, которая, очевидно, продолжается уже несколько лет, будут особенно ощутимыми лет через 15, когда поколение 2020-го года начнет выходить на рынок труда, — отметила в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Анастасия Лузгина.

Она подчеркнула, что на рынке труда в Беларуси уже существует острый кадровый дефицит. А через время к нему прибавится и проблема выплаты пенсий.

— Это не сможет не сказаться на пенсионной системе, если она так и останется не реформированной. В стране станет еще меньше работников, которые будут отчислять деньги на выплату пенсий.

Нельзя сказать, что власти этого не понимают. Они даже пытаются как-то модернизировать пенсионную систему. Правда, вместо конкретных мер, прибегают к таким, можно сказать, косметическими методам.

Например, они ввели добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии. Воспользовались этим методом несколько тысяч человек, в то время как в стране больше 4 миллионов трудоспособных граждан.

Дело в том, что многие вообще не понимают необходимость пенсионного страхования. Также люди не понимают, что будет с той страховой компанией, куда они положат деньги.

Кроме того, под такую реформу и в самом бюджете должны быть зарезервированы дополнительные ресурсы. Либо их могли бы предоставить какие-нибудь международные организации.

Но в бюджете лишних денег нет, а для сотрудничества с международными организациями нужна безупречная репутация страны.

В результате, проведение пенсионной реформы с целью сделать страхование дополнительной накопительной пенсии обязательным невозможно. А добровольная система ситуацию ни исправит.

— А можно ли как-то воздействовать на ситуацию с рождаемостью уже сейчас, чтобы избежать проблем в будущем?

— Согласно статистике, возраст белорусов, вступающих в брак, растет. То, что люди предпочитают создавать семьи, уже будучи сформированными личностями, говорит о том, что они серьезно задумываются о будущем, и не в последнюю очередь оценивают экономическую ситуацию. Если риски высокие, молодые люди предпочитают повременить с рождением ребенка до лучших времен.

— Но, допустим, сейчас, как неоднократно замечали эксперты, в Беларуси наблюдается экономический рост, увеличиваются зарплаты, опять же государство сдерживает цены на товары.

— Да, наблюдается экономический рост и зарплаты растут, и цены регулируют. Но это ведет не только к тому, что на какие-то товары цены не растут, но и к увеличению издержек на предприятиях, где работают те самые люди, которые оценивают свое финансовое состояние для того, чтобы рожать детей.

Да и сам экономический рост нельзя назвать устойчивым, об этом тоже неоднократно говорилось. При этом никаких гарантий того, что страна будет развиваться, что доходы людей сохранятся, нет.

Государство пытается решать проблемы, привлекая иностранных специалистов и даже упрощает для них доступ к рынку труда. Но, увы, в Беларуси не настолько привлекательные зарплаты, по сравнению даже с Россией, чтобы сюда поехало много мигрантов.

Когда люди сознательно задумываются о рождении ребенка, они оценивают все — и инфраструктурные возможности, наличие тех же детских садиков и поликлиник, и условия для развития бизнеса, в том числе малого.

Все взаимосвязано, все влияет на настроения родителей, и, как видите, пока не способствуют принятию оптимистичных решений.

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