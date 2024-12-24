Лукашенко решили подергать за усы

Лукашенко решили подергать за усы3
- Дмитрий Болкунец
- 24.12.2024, 9:45
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Во всей этой кампании не хватает только боевых комаров.
Появившаяся в понедельник, 23 декабря, серия материалов на русском и английском языках, в которых утверждается, что якобы в Беларуси готовится госпереворот, вызывает серьезные сомнения. В этих публикациях упоминаются баснословные суммы — сотни миллионов долларов, лагеря боевиков, тысячи ботов и даже выдуманное кодовое название операции.
Все это дает основания полагать, что данная кампания запущена из Кремля. Это может быть попыткой подергать за усы Александра Лукашенко и сигнализировать о глубоком расколе между Минском и Москвой. Однако с учетом явной нелепости и абсурдности опубликованных материалов, которые выглядят как часть информационной пропаганды, можно с уверенностью сказать, что это просто бред.
Интересно, что день запуска всей этой кампании совпал с датой регистрации кандидатов в президенты на так называемых «выборах», которые устраивает для себя Лукашенко.
Во всей этой кампании не хватает только боевых комаров, уток-мутантов и отравленных крыс — как в лучших традициях абсурдных теорий от KGB.
Выдумщикам всей этой безумной теории заговора хочется напомнить, что для свержения Лукашенко вовсе не нужно 380 миллионов долларов. Достаточно совсем немного, чтобы этот человек исчез навсегда.
Дмитрий Болкунец, Telegram