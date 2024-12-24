ISW рассказал о сроках вывода Россией войск из Сирии 24.12.2024, 9:51

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Россияне остаются лишь на двух объектах.

Российские войска полностью оставили большинство мест дислокации в Сирии, но все еще остаются на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус. Москва планирует полностью вывести свои войска до февраля 2025 года.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Главное управление военной разведки Минобороны Украины 23 декабря заявило, что россияне завершили вывод подразделений со всех позиций во внутренних районах Сирии и сейчас присутствуют только на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус.

По данным ISW, последний раз российские войска были замечены на военной базе Камышлы в провинции Хасеке 18 декабря. В Институте предполагают, что через несколько дней после этого российские подразделения полностью эвакуировались с этой базы.

«Россия все еще сохраняет присутствие в прибрежной Сирии на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус. Однако визуальные доказательства и сообщения со стороны Сирии продолжают указывать на то, что российские войска готовятся либо к значительному сокращению численности, либо к полному выводу из прибрежных районов страны», - отмечают в Институте.

В ISW также сослались на данные украинской разведки, по которым 23 декабря российское грузовое судно, сломавшееся в Средиземном море, направлялось в Сирию для эвакуации российского оборудования и вооружения из Тартуса.

Кроме того, в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Россия и «новые (сирийские) власти», вероятно, имея в виду временное правительство во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжили переговоры и обсудили вероятные требования сирийской стороны, чтобы Россия покинула Хмеймим и Тартус не позднее 20 февраля 2025 года.

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