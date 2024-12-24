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Товары Liqui Moly и Nivea в Беларуси снова под запретом

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  • 24.12.2024, 10:00
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Товары Liqui Moly и Nivea в Беларуси снова под запретом

Их ввоз запрещен до конца 2025.

Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025 года. Это следует из постановления белорусского правительства №993 от 20 декабря 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

В документе сказано про решение продлить по 31 декабря 2025 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета министров №240 от 23 апреля 2021 года. Это значит, что ввоз товаров брендов Liqui Moly, Skoda Auto, Beiersdorf (Nivea) будет действовать до конца 2025 года.

Напомним, что в начале 2021 года правительство Беларуси приняло решение ввести запрет на ввоз химической и нефтехимической продукции Liqui Moly, автомобилей Skoda Auto, парфюмерии, туалетных принадлежностей, изделий и пластмасс компании Beiersdorf, в том числе продукцию марок Nivea, Eucerin, La Prairie, Florena и других.

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