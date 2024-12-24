Достали они все Аббас Галлямов

24.12.2024, 10:07

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Аббас Галлямов

Как эмоции запускают революции.

Большинство из тех, кто сейчас спорит по поводу состояния российского общественного мнения, упускает из виду, что кроме мнений, существуют ещё и эмоции. Спорящие не понимают, что власть, способная с помощью репрессий и безальтернативности контролировать первые, не может ничего поделать со вторыми. Любой политтехнолог с минимальным практическим опытом подтвердит вам, что мнения, не подкреплённые эмоциями, недорогого стоят. Множество раз каждый из нас встречал ситуации, когда политик говорит и делает всё так, что вроде бы не придерёшься, но если у избирателя к нему душа не лежит, то он всё равно за него голосовать не будет.

Мир знает немало революций, которые начинались не столько потому что системам противостояли какие-то внятные идеологические альтернативы, сколько из-за того, что «достали они все, невозможно больше на эти рожи смотреть».

Аббас Галлямов, Telegram

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