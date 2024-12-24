Воображаемые сигналы Telegram-канал «Письма к дочери»

24.12.2024, 10:25

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Кое-кто слишком долго гулял без шапки по эмигрантской жаре.

Кое-кто вчера сказал, что он не зря съездил в Арабские Эмираты. Потому что кое-кому в Эмиратах был знак. А может даже сигнал, что Европа без него «не может существовать», поэтому Европа ему скоро откроется.

И я вот немножко не понимаю, зачем ради этого сигнала надо было ехать в такую даль. Кое-кто раньше получал такие сигналы, вообще не выходя из комнаты. Собирал вокруг себя представителей коллективного Запада, и они ему сигналили про его всемирногеополитическое значение.

И вот я лично не вижу никакой принципиальной разницы между воображаемыми сигналами, который кое-кто получал, не выходя из комнаты, и теми, которые он привез из Эмиратов. А с другой стороны, не мы же выбираем свои сигналы. Это сигналы нас выбирают. Если по эмиратской жаре без шапки, в таком немолодом уже возрасте.

Особенно, если очень хочется, чтобы Европа послала какой-нибудь знак. Потому что у кое-кого есть, конечно, старший союзник, но оставаться с этим союзник наедине чем дальше, тем страшнее.

Но открыто об этом кое-кто сказать не может. Да и некому. Представителям коллективного Запада, которые находятся с ним в одной комнате говорить все равно бесполезно. Кое-кто уже пробовал. И не раз. Они только головой кивают и со всем соглашаются.

Поэтому кое-кто начал посылать в Европу своих голубей мира. Бывших политзэков и политологов с неопределившимся трудоустройством. Вчера один опубликовал свое фото на ступеньках французского министерства обороны и написал, что у него там были дела. Послал, как говорится сигнал, что глубоко в глубине идут глубинные процессы.

И судя по статье, которую написал другой голубь мира, сигнал, который они везут с собой, состоит в том, что белорусский суверенитет находится под угрозой. Что кое-кто его единственный гарант. Что если Европа перед кое-кем не откроется, то ближайший союзник кое-кому ничего от суверенитета не оставит.

Я не буду тебе сейчас говорить о том, что эту булочку, про угрозу суверенитету, они пытаются скормить Европе уже не первый раз. Не стану вспоминать, из-за кого конкретно белорусский суверенитет оказался в таком угрожающем положении. Хотя на эту тему можно много всего вспомнить.

У меня есть соображения более практического свойства. Не о том, кто виноват, а о том, что кое-кто может с этим сделать. Я совершенно не сомневаюсь, в том, что гаранту суверенитета остаться без суверенитета было бы неприятно. Я сомневаюсь в том, что он в своем теперешнем состоянии может что-нибудь гарантировать. Вот кем он будет гарантировать, если суверенитету понадобятся внезапные гарантии?

У его губопиков в кабинетах висят портреты Путина. Его генералы хотят себе союзную интеграцию, чтобы воровать не хуже генералов российской армии. И кто теперь настоящий гарант его красауцам – это очень большой вопрос. Если придется выбирать между лояльностью белорусскому гаранту или Путину, я почти не сомневаюсь кого они выберут.

Свидетели стабильности вон с тунеядкой Бондаревой не в состоянии справиться. Куда им что гарантировать против Путина.

И это же не только я понимаю про текущие возможности истекшего гаранта. Они же на своем коллективном Западе не такие тупые, как кое-кто запомнил из юмориста Задорнова.

Поэтому, вместо того чтобы рассылать своих голубей по Европам гаранту надо сначала доказать, что он в принципе в состоянии что-нибудь гарантировать. Освободить заложников в товарных количествах. Перестать набирать новых. Губопиков задвинуть куда подальше, пока губопики не задвинули его самого ради нового господина.

И тогда, может быть, нашлись бы желающие обсудить с гарантом его будущие гарантии. Хотя, конечно, белорусскому суверенитету без гаранта было бы гораздо спокойнее.

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