Премьер Британии намекнул, что готов отправить войска в Украину 24.12.2024, 10:33

Кир Стармер

Британские военные могут появиться на западе страны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на западе Украины для обучения солдат.

Как пишет The Times, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Стармер согласился «с важностью уточнения» предложения по обучению украинских солдат для дальнейшего укрепления возможностей Украины на поле боя.

Уже около 51 000 украинских солдат прошли обучение в Великобритании в рамках операции «Интерфлекс». Однако, как пишет The Times, отправка военных в Британию предполагает «многоэтапное путешествие».

«Есть опасения, что украинцы не хотят записываться в армию из-за опасений, что они не получат надлежащей подготовки или оборудования перед отправкой на передовую. Перенос обучения на запад Украины может успокоить тех, кто хочет избежать призыва, и увеличить количество украинцев, проходящих базовый курс», - говорится в статье

До войны британские войска обучали украинских солдат на западе Украины, и в стране все еще проводят обучение небольшое количество британских военных медиков.

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