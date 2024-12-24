Премьер Британии намекнул, что готов отправить войска в Украину
- 24.12.2024, 10:33
Британские военные могут появиться на западе страны.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на западе Украины для обучения солдат.
Как пишет The Times, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Стармер согласился «с важностью уточнения» предложения по обучению украинских солдат для дальнейшего укрепления возможностей Украины на поле боя.
Уже около 51 000 украинских солдат прошли обучение в Великобритании в рамках операции «Интерфлекс». Однако, как пишет The Times, отправка военных в Британию предполагает «многоэтапное путешествие».
«Есть опасения, что украинцы не хотят записываться в армию из-за опасений, что они не получат надлежащей подготовки или оборудования перед отправкой на передовую. Перенос обучения на запад Украины может успокоить тех, кто хочет избежать призыва, и увеличить количество украинцев, проходящих базовый курс», - говорится в статье
До войны британские войска обучали украинских солдат на западе Украины, и в стране все еще проводят обучение небольшое количество британских военных медиков.