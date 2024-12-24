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У Национального аэропорта Минск теперь новый директор

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  • 24.12.2024, 10:40
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У Национального аэропорта Минск теперь новый директор
Владимир Череухин

Ранее он возглавлял филиал «Белаэронавигация» в Гомеле.

Назначен новый директор Национального аэропорта Минск. С 24 декабря им работает Владимир Череухин. Ранее он был начальником Гомельского филиала ГП «Белаэронавигация»

Череухин родился в 1977 году, учился в Белорусском госуниверситете транспорта, позднее работал в аэропорту Гомеля, где дорос до должности руководителя.

В сентябре этого года гендиректор национального аэропорта Вячеслав Хоронеко уволился по состоянию здоровья. Через месяц он умер.

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