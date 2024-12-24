Forbes назвал главную цель атаки ВСУ на российский аэродром Миллерово 24.12.2024, 11:07

Налеты ставят россиян перед дилеммой времени и расстояния.

Украинские беспилотники в понедельник осуществили масштабную атаку на авиабазу Миллерово в Ростовской области РФ, целями могли быть оставшиеся штурмовики Су-25 ВВС России, которые все еще взлетают с этого аэродрома для атак на линию фронта в Украине.

В то же время, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, целью таких ударов ВСУ не всегда является уничтожение конкретных зданий или единиц оборудования. По словам Tatarigami, основателя украинской аналитической группы Frontelligence Insight, «цель состоит в том, чтобы неуклонно увеличивать стоимость войны для России» путем внушения страха, увеличения риска и срыва операций.

И, как отмечает Акс, эта стратегия работает. По мере того, как Украина увеличивает использование боеприпасов глубокого поражения – и западных ракет (ATACMS, SCALP-EG и Storm Shadow), и собственных ракет и беспилотников - россияне перемещают свои силы все дальше от линии фронта.

«В прошлом году коммерческие спутники засекли десятки истребителей Су-25 и Су-30 в Миллерово. Этой осенью те же спутники зафиксировали всего несколько Су-25, оставшихся на базе», - отмечает Акс.

Аналитик подчеркивает: эта эвакуация, возможно, спасла ценные российские самолеты от уничтожения в ходе недавней атаки беспилотниками. Но это не значит, что украинские налеты на аэродром в Ростовской области бессмысленны.

«Налеты ставят русских перед дилеммой времени и расстояния. Действия с баз, удаленных на 400 миль от линии фронта вместо всего лишь 100 миль, ограничивают частоту полетов российских боевых самолетов в течение недели, а также ограничивают время их пребывания над линией фронта. Конечно, российские ВВС сохраняют свои самолеты. Но при этом они делают самолеты менее полезными», - объясняет Акс.

Это «хорошая математика» для Украины, и она будет улучшаться, поскольку украинские боеприпасы проникают в Россию все глубже и все чаще, подытоживает он.

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