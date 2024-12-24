Валерий Соловей: Лукашенко уйдет в отставку 24.12.2024, 11:15

Валерий Соловей

Политолог-конспиролог назвал срок.

Российский политолог-конспиролог Валерий Соловей, известный своими прогнозами, считает, что до конца 2025 года Александр Лукашенко покинет свой пост по примеру Бориса Ельцина.

Сейчас, по словам Соловья, Лукашенко ищет для себя убежище.

«В Европе для него места нет. Китайцы ему предлагали в то время, когда в Беларуси была революция в 2020 году, предоставить ему политическое убежище, но, как вы понимаете, Пекин, это не то место, куда хочется уехать, а о Пхеньяне я вообще не говорю, или, допустим, о Тегеране. Поэтому выбор у него не богат. Если в 1945 году нацисты направлялись в Латинскую Америку – Аргентину, Колумбию или Парагвай, то сейчас мест гораздо меньше. Вот, например, Арабские Эмираты», — сказал Соловей в интервью радио «Чикаго».

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