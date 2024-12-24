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В Китае неожиданно сменили важнейшего генерала

  • 24.12.2024, 11:23
  • 1,548
В Китае неожиданно сменили важнейшего генерала

Он отвечал за политическую лояльность армии КНР.

Китайская Народная Республика (КНР) неожиданно сменила генерала, который отвечал за политическую лояльность сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НАОК).

Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь эту должность возглавляет Чэнь Хуэй, несмотря на то, что он не имеет опыта в этой области. Основной задачей генерала является обеспечение политической лояльности и надлежащее управление личным составом.

Ранее же Хуэй работал в военно-воздушных силах (ВВС), а с апреля 2023-го был назначен комиссаром Воздушно-космических сил НОАК.

Отмечается, что он сменил Цинь Шутуна. В то же время причины отставки последнего не разглашаются. Предшественник Циня ушел в отставку в возрасте 65 лет, что соответствует неофициальному пенсионному возрасту для высокопоставленных чиновников армии.

В частности дополнительные вопросы вызвали отсутствие командующего сухопутными войсками Ли Цяомина и бывшего политического комиссара Цинь Шутуна во время церемонии назначения Хуэя на новую должность.

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