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В Беларуси подорожает пиво

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  • 24.12.2024, 11:38
В Беларуси подорожает пиво

С 1 января.

Пивовары Беларуси и России предупредили о подорожании их продукции, сообщает Office Life.

Белорусская компания «Криница-Трейд»,а также российские AB InBev Efes и Medovarus отправили в розничные сети России письмо, в котором говорилось о повышении цен.

Стоимость пересчитают с 1 января 2025 года.

Ретейлеры заявили, что пивовары планируют повысить отпускные цены на 9–10%. Это уже сделал холдинг «Объединенные пивоварни» (бывший Heineken). Он выпускает пиво по брендами «Три медведя», «Охота», «Жигулевское 1978» и «Бочкарев», которое продается и в Беларуси.

Производители отмечают, что подорожание произойдет только в пределах инфляции.

Как уточнили в компании AB InBev Efes (бренды «Клинское» и Abbe), рост цент также связан с тем, что с 1 января 2025 года повышаются акцизы. В добавок ко всему подорожало сырье, что также увеличило себестоимость пива.

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