В Беларуси подорожает пиво

В Беларуси подорожает пиво2
- 24.12.2024, 11:38
С 1 января.
Пивовары Беларуси и России предупредили о подорожании их продукции, сообщает Office Life.
Белорусская компания «Криница-Трейд»,а также российские AB InBev Efes и Medovarus отправили в розничные сети России письмо, в котором говорилось о повышении цен.
Стоимость пересчитают с 1 января 2025 года.
Ретейлеры заявили, что пивовары планируют повысить отпускные цены на 9–10%. Это уже сделал холдинг «Объединенные пивоварни» (бывший Heineken). Он выпускает пиво по брендами «Три медведя», «Охота», «Жигулевское 1978» и «Бочкарев», которое продается и в Беларуси.
Производители отмечают, что подорожание произойдет только в пределах инфляции.
Как уточнили в компании AB InBev Efes (бренды «Клинское» и Abbe), рост цент также связан с тем, что с 1 января 2025 года повышаются акцизы. В добавок ко всему подорожало сырье, что также увеличило себестоимость пива.