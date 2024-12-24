Зеленский сообщил об огромных потерях КНДР 24.12.2024, 11:42

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Тысячи солдат.

Более 3000 северокорейских солдат, сражающихся на стороне России в Курской области, были убиты или ранены, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее южнокорейская разведка сообщила, что Пхеньян готовится направить Москве на подмогу Москве дополнительный контингент и оружие

Он добавил, что усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей угрожает дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове и в близлежащих регионах.

«Есть риск, что Северная Корея направит в российскую армию дополнительных солдат и военную технику, и мы будем иметь на это ощутимые ответы», - добавил Зеленский.

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