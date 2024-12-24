Новый год готовит ценовые сюрпризы 1 24.12.2024, 11:55

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Что подорожает.

На просторах ЕАЭС бизнесы анонсируют поднятие цен. Подорожание затронет популярные группы товаров и услуг, пишет banki24.by.

Шоколад и кондитерские изделия подорожают по всему миру. Это следует из динамики цен на какао-бобы, сообщают аналитики отраслевых рынков.

С начала 2024 года какао-бобы уже поднялись в цене без малого втрое, информируют медиа ЕАЭС. Цены растут из-за болезней деревьев и низкого урожая в Бразилии и иных странах, которые занимаются производством какао.

Шпроты в РФ подорожают до 25%. Об этом сообщают участники рынка рыбных консервов, информируют медиа ЕАЭС. Оптовые цены на продукцию из сельди уже выросли в 2024 году на 50+%.

Импортные фрукты, чай и кофе в ЕАЭС вырастут в цене на 10–20% в декабре—январе, сообщили медиа региона. Эти товары сильнее всего реагируют на изменение курсов валют.

Борщевой набор в РФ подорожал на 20%. Об этом по итогам 2024 года сообщила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева. По словам ученой-экономиста, в 2025 году подорожание борщевого набора продолжится.

Электроника в ЕАЭС может подорожать на 15–20% из-за санкций США против КНР. Подорожание, если таковое произойдет, намечается к лету 2025 года.

Также в 2025 году туристические путевки из РФ подорожают на ≈10% в валюте. Этот рост объясняют высокой инфляцией в странах приема туристов (Турция, Таиланд, Египет и т. д.).

С 2025 года в РФ подорожает спирт. Об этом сообщили медиа ЕАЭС. С 1 января Росспиртпром анонсирует рост отпускных цен на свою продукцию для производителей алкоголя почти на 25%.

На Росспиртпром приходится более трети производства спирта в стране. На предприятии объясняют повышение цен ростом издержек.

Крупнейший российский производитель асептической упаковки поднимает цены с января на 9–22%. Ранее компания действовала в РФ под брендом Tetra Pak. Это может сказаться на стоимости некоторых продуктов питания (молочных продуктов, соков и т. д.), сообщили медиа ЕАЭС.

В 2025 году подорожает доставка грузов из Китая. Стоимость доставки грузов из КНР в РФ уже в январе вырастет на 5–10%, информировали медиа ЕАЭС. Подорожание затронет и физлиц, и юрлиц.

В 2025-м логистические услуги в ЕАЭС подорожают на 18%. На рынке объяснили ожидаемый рост цен увеличением спроса на склады и подъемом затрат на зарплаты работников.

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