Три блюда, которые можно приготовить на Рождество 7 24.12.2024, 12:05

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Возьмите себе их на заметку.

25 декабря христиане западного обряда будут отмечать Рождество. Большой церковный праздник принято проводить всей семьей за столом с рождественскими угощениями. В канун Рождества, 24 декабря, готовят 12 постных блюд, каждое из которых имеет свое сакральное значение, пишет apostrophe.ua.

Во многих странах Европы ни одно Рождество не обходится без блюда из птицы. Также хозяйки подают на стол разнообразные пироги, кутью и рыбу.

Запеченный гусь

Ингредиенты для маринада: гусь (тушка чуть больше 3 кг), соль (2/3 пачки), вода (10 л).

Ингредиенты для заправки: мед (2 ст.л.), сок апельсина/лимона (2 ст.л.), горчица (1-2 ч.л.), соевый соус (2 ч.л.), чеснок (3 зубчика).

Приготовление:

Для сочного мяса замаринуйте птицу в соленом маринаде. Оставьте мариноваться примерно на сутки.

Тем временем приготовьте медово-горчичную заправку, благодаря которой получится хрустящая корочка.

Возьмите подходящую емкость и смешайте в ней мед, апельсиновый или лимонный сок, горчицу и соевый соус. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и хорошо перемешайте. Соль добавлять не нужно.

Полученным соусом хорошо обмажьте гуся. При желании внутрь можно поместить начинку, например гречку с черносливом. Заколите шпажкой или зашейте ниткой и поместите птицу в пакет для запекания.

Отправьте в предварительно разогретую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов 2-3 часа, в зависимости от размера тушки.

Рождественский штоллен с сухофруктами

Ингредиенты: пшеничная мука (500 г), миндальная мука (100 г), разрыхлитель (2 ч.л.), сахар (100-200 г), ванильный сахар (10 г), сливочное масло (150 г), яйца (2 шт.), творог (250 г), корица (2 ч.л.), апельсин (1 шт.), сухофрукты - курага, вишня, клюква, финики (200 г), миндаль и фундук (150-200 г), коньяк или ром (100 г), сахарная пудра (для посыпки).

Приготовление:

Сухофрукты нарежьте, переложите в небольшую емкость. Залейте коньяком или ромом и оставьте минимум на один час. Орехи измельчите.

Пшеничную и миндальную муку соедините, смешайте с разрыхлителем, сахаром и ванильным сахаром.

В миску с сухими ингредиентами добавьте размягченное сливочное масло, творог, яйца корицу, сок и цедру одного апельсина. Замесите тесто.

Добавьте замоченные сухофрукты и измельченные орехи. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Если тесто вышло сухим, добавьте еще апельсинового сока.

Сформируйте продолговатый штоллен (1 большой или 2 маленьких). Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте один час.

Готовый рождественский штоллен с сухофруктами остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Рыба с овощами в духовке

Ингредиенты: дорадо или другая рыба (2 шт.), смесь любимых овощей, оливковое масло (2 ст.л.), лимонный сок (1 ч.л.), соль, перец, травы.

Приготовление:

Рыбу почистите, удалите все внутренности и жабры, хорошо промойте. Сделайте надрезы острым ножном, посолите снаружи и внутри, полейте оливковым маслом и лимонным соком, натрите ароматными травами.

Выложите дорады на противень или в форму для запекания, по бокам разложите овощи (морковь, брокколи, спаржевую фасоль, картофель, кукурузу, все, что пожелаете). Овощи тоже полейте смесью: оливковое масло, лимонный сок, приправы.

Поставьте рыбу в разогретую до 190°С духовку на 30 минут, режим верх-низ+конвекция. За это время она зарумянится и пропечется, но филе останется нежное и сочное.

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