Главная проблема — в Кремле 2 Владимир Сливяк

24.12.2024, 12:13

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Разлив мазута в Керченском проливе – новая норма.

Минула уже неделя с тех пор, как два танкера типа «Волгонефть», самого популярный вид танкеров в российском флоте, потерпели крушение в Керченском проливе между Черным и Азовским морями. За эту неделю можно было — обстоятельства позволяли — попытаться откачать тот мазут из танкеров, которая еще не вылилась в Черное море, но этого никто не сделал.

Собственно, происходит именно то, что и должно было произойти и о чем давно и неоднократно предупреждали экологи, да и не только они. В государстве, где исполняют не закон, а только лишь приказы нацлидера, какими бы безумными они не оказались, где приближенные этого нацлидера рассовывают по карманам деньги крупнейших корпораций — экологические катастрофы должны и будут происходить.

При адекватной оценке сегодняшней ситуации в России в целом крупнейший разлив нефтепродуктов в Керченском проливе не должен вообще никого удивлять. Что должно удивлять, так это почему подобные катастрофы так редко происходят.

С моей точки зрения, это чистое везение и это пока.

Два танкера возрастом за пятьдесят лет с грузом мазута должны были стать металлоломом задолго до этой катастрофы. Но поскольку нет ничего и никого, кто всерьез мог бы помешать эксплуатации таких судов, их и продолжали эксплуатировать. Вот реальная причина, а не действия экипажей, а повесят, точнее, уже вешают правоохранители все именно на них, ведь реальных ответственных привлечь невозможно, потому что это власти России — от Путина до самого низа.

Какой-то шанс уменьшить в будущем количество катастроф есть. Но только тогда и в том случае, если власть и общество начнут адекватно реагировать на чрезвычайные обстоятельства, то есть выяснять реальные причины и решать проблемы, которые привели к катастрофе. Если лажанулась власть — общество ей за это предъявляет, летят головы, ужесточаются стандарты и т. п. А кого-то, может, и не выбирают в следующий раз. Или, страшно подумать, кто-то подает в отставку.

Видим что-то похожее? И близко нет.

Сейчас пишут, что вытекло только 40% нефтепродуктов (из около 8600 тонн), но во-первых, этому очень сложно верить: мы все отлично знаем российскую чиновничью традицию занижать последствия катастроф в официальных сообщениях и завышать успехи в ликвидации их последствий. А во-вторых, даже если насчет 40% и правда — и такого количества мазута в море хватит за глаза для экологической катастрофы. Тысячи мертвых птиц, дельфины, рыба, моллюски и прочие обитатели моря станут жертвами черной густой жижи. Какие-то животные уже мертвы, какие-то еще будут умирать — месяц за месяцем. И сотни квадратных километров загрязнения, и тысячи волонтеров, которым очень жалко птичек, умирающих в нефти.

Это будет повторяться не раз. Потому что главная проблема не на берегах, измазанных мазутом, а в Кремле.

Россия и прежде не была страной неукоснительного соблюдения экологических стандартов и строгих мер безопасности. Подобный же разлив нефтепродуктов уже был в 2007 году в том же месте, и катастрофа произошла с аналогичным типом танкера. После того как была развязана война с Украиной, никаких стандартов вообще больше нет. Ни к чему они Путину и его друзьям, набивающим карманы бесконечными миллиардами.

Вместо экологических стандартов теперь теневой флот с сотнями старых танкеров без надлежащих страховок, без какого-либо законодательного регулирования. Бомба замедленного действия для всех морей мира. Последний пакет санкций ЕС, анонсированный как борьба с этим теневым флотом, затрагивает хорошо если 10% тех танкеров.

Мазут в Керченском проливе все еще вытекает. А новый шторм уносит мешки с песком и мазутом, собранные волонтерами, обратно в море.

Владимир Сливяк, The Moscow Times

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