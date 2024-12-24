В Беларуси закрылся офис компании Johnson & Johnson

В Беларуси закрылся офис компании Johnson & Johnson3
- 24.12.2024, 12:16
Как юридическое лицо компания работала на белорусском рынке с 2010 года.
По информации издания planbmedia.io, представительство Johnson & Johnson в Беларуси прекратило работу еще в ноябре 2024 года. Официально об этом компания не объявляла. Как юридическое лицо представительство холдинга работало на белорусском рынке с 2010 года, а некоторые его бренды - Johnson’s Baby, Clean & Clear, O.b. - присутствовали с 1990-х.
Весной 2022 года холдинг ушел из России, но продолжил работать в Беларуси, хотя ассортимент товаров значительно сократился. По мнению экспертов издания, закрытие офиса в Беларуси - это часть структурной реорганизации. Как это отразится на поставках продукции в РБ, пока неизвестно.
В 2024 году, по данным издания, из Беларуси ушли минимум 12 международных холдингов, среди них - Raiffeisen Bank International, Danone, Lyft, Fielmann, Carl Zeiss, Playtika и другие.