В Архангельске сгорел офис «Единой России» 24.12.2024, 12:25

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Помещение могли поджечь.

В Архангельске в ночь на 24 декабря случился пожар в офисе «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии. Информацию подтвердили в МЧС, сообщает «Север.Реалии».

В партии заявили, что во время пожара никто из жильцов дома, где находится офис, не пострадал. Прибывшие пожарные быстро справились с огнем.

По данным МЧС, офис загорелся в три часа ночи. В результате повреждена мебель, закопчены стены, потолок и коридор.

Архангельский активист «Единой России» Владислав Жгулев написал на своей странице во «ВКонтакте», что офис подожгли. По его словам, в помещение бросили бутылку с зажигательной смесью. На пост активиста обратили внимание 29.ру.

По словам Жгулева, в результате пожара сгорела часть «гуманитарной помощи», которую партия готовила для отправки в зону боевых действий в Украине.

Официально информацию о брошенной зажигательной смеси не сообщают ни в полиции, ни в МЧС.

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