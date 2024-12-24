закрыть
24 декабря 2024, вторник, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Архангельске сгорел офис «Единой России»

  • 24.12.2024, 12:25
  • 1,122
В Архангельске сгорел офис «Единой России»

Помещение могли поджечь.

В Архангельске в ночь на 24 декабря случился пожар в офисе «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии. Информацию подтвердили в МЧС, сообщает «Север.Реалии».

В партии заявили, что во время пожара никто из жильцов дома, где находится офис, не пострадал. Прибывшие пожарные быстро справились с огнем.

По данным МЧС, офис загорелся в три часа ночи. В результате повреждена мебель, закопчены стены, потолок и коридор.

Архангельский активист «Единой России» Владислав Жгулев написал на своей странице во «ВКонтакте», что офис подожгли. По его словам, в помещение бросили бутылку с зажигательной смесью. На пост активиста обратили внимание 29.ру.

По словам Жгулева, в результате пожара сгорела часть «гуманитарной помощи», которую партия готовила для отправки в зону боевых действий в Украине.

Официально информацию о брошенной зажигательной смеси не сообщают ни в полиции, ни в МЧС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко