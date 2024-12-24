«Водители в очереди стараются будить спящих соседей» 4 24.12.2024, 12:28

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На выезде из Польши в Беларусь ситуация остаётся близкой к коллапсу.

В канун Рождества очередь легковых автомобилей на границе растянулась на 5 километров и не уменьшается. Машины застревают на границе более чем на двое суток, у автобусов её прохождение занимает 34-35 часов.

По информации пользователей пограничных чатов, только въезда в польский пункт пропуска можно ждать 30 часов. С белoрусской стороны границы, несмотря на длинные очереди, проверки также растягиваются, отмечает Most.

— Ребята, огромного терпения. С 21 декабря по 23-е простоял от Тересполя до Бреста 55 часов. Три досмотра плюс рентген, — пишет пользователь Алекс (здесь и далее сообщения незначительно изменены для удобства чтения).

— «Всё «быстро» — 30 часов в очереди, и мы только что заехали на КПП к полякам», — делится Евгений.

«Полиция чётко работает»

Как всегда в таких ситуациях, появляются те, кто пытается вклиниться без очереди. Чтобы им противостоять, водители самоорганизуются и составляют списки автомобилей, стоящих в очереди. Волонтёры из числа водителей сотрудничают с польской полицией.

— Немного позднее собираюсь с полицией пройтись по этому списку. Без обид, если кто-то влез и его в списке нет, — предупреждает Андрей.

Ночью водители в очереди стараются будить спящих соседей, чтобы в очереди не появлялись разрывы, в которые можно вклиниться. А полицейские включают для этого звуковые сигналы.

— Полиция — молодцы. Проезжают с сигналами медленно от кольца до моста, всех будят. А потом проезжают, смотрят, чтобы плотно стали.

— Полиция чётко сейчас работает, будит спящих и показывает, чтобы плотно становились друг к другу. Молодцы! — согласен Сергей.

— Нужно отдать должное полиции, только что остановили очередного влазуна, — заметил ещё один пользователь.

Как обычно в дни больших очередей, нашлись люди, предлагающие за деньги помощь в прохождении границы.

— Отстою очередь на вашем авто, — такие объявления можно встретить в чатах.

«До Бреста дешевле, но уехать оттуда проблематично»

Автобусы из Польши также стоят в огромной очереди. По подсчётам одного из пользователей, пересечения польско-белoрусской границы утром 24 декабря ожидали 96 автобусов. Если не пересаживаться во впереди стоящие автобусы, прохождение границы займёт 34-35 часов. Один из пользователей написал, что приехал на границу 22 декабря в 17:30 и выехал с беларусского пропускного пункта 24 декабря в 6:10.

На «подсадку» водители берут, но цена места до Бреста в первых автобусах перед шлагбаумом достигает 70 евро. Большинство автобусов следует до Бреста, но опытные пользователи советуют туристам из столицы сразу искать автобусы до Минска.

— При пересадке отдавайте предпочтение автобусам до Минска. До Бреста дешевле, но уехать оттуда тоже проблематично. Пройдёте границу быстрее и дешевле, но задержитесь в Бресте, — советует Макс.

В то же время на выезд из Беларуси в сторону Польши, по данным Госпогранкомитета, нет очереди ни из автобусов, ни из легковых автомобилей.

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