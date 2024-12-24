Украинские партизаны подорвали авто главы оккупационного совета Бердянска
- 24.12.2024, 12:58
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Машина полностью сгорела.
В ночь на 24 декабря в оккупированном Россией городе Бердянске Запорожской области Украины подорвали автомобиль.
Как сообщает издание «Бердянск Сегодня», инцидент случился около 7 часов утра по минскому времени во дворе дома на улице Европейской, 56.
Согласно предварительным данным, взорванный автомобиль мог принадлежать председателю оккупационного совета города Василию Нечету. Известно, что транспортное средство сгорело в результате взрыва.