Литва вводит новые санкции против Беларуси
- 24.12.2024, 13:06
Расширяется список товаров, которые нельзя ввозить в нашу страну.
Литва с 1 января обновит список товаров двойного назначения, ввоз которых ограничен для вывоза в Беларусь и Россию. Речь именно о национальных санкциях, которые ввела эта соседняя страна.
Так, в этот перечень включили центрифуги, машины и аппараты для фильтрации или очистки жидкостей или газов, различные компоненты транспортных средств, такие как трансмиссионные валы, подшипники, сцепления, коробки передач, запчасти, а также дорожные тракторы и другие товары.
Также правительство Литвы исключило из национального перечня товары, которые включены в санкционный список ЕС.
Как планируется, эти ограничения будут действовать до 2 января 2026 года.