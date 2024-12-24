Литва вводит новые санкции против Беларуси 24.12.2024, 13:06

Расширяется список товаров, которые нельзя ввозить в нашу страну.

Литва с 1 января обновит список товаров двойного назначения, ввоз которых ограничен для вывоза в Беларусь и Россию. Речь именно о национальных санкциях, которые ввела эта соседняя страна.

Так, в этот перечень включили центрифуги, машины и аппараты для фильтрации или очистки жидкостей или газов, различные компоненты транспортных средств, такие как трансмиссионные валы, подшипники, сцепления, коробки передач, запчасти, а также дорожные тракторы и другие товары.

Также правительство Литвы исключило из национального перечня товары, которые включены в санкционный список ЕС.

Как планируется, эти ограничения будут действовать до 2 января 2026 года.

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