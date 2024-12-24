«Оптимизация — это не совсем про ликвидацию…» 2 24.12.2024, 13:22

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В Докшицах закрыли роддом и пытаются объяснить людям, что черное — это белое.

Канал «Витебск, я гуляю» заметил интересную статью, которая вышла 19 декабря в районной газете «Родныя Вытокi». Публикация называется «Оптимизация — это не совсем про ликвидацию…» и, как вы поняли по названию, в ней заместитель главного врача Докшицкой ЦРБ Инна Кучиц пытается оправдать катастрофу, которая постигла медицинскую сферу в районе, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Поводом для статьи послужили обращения в СМИ жителей региона, которые совершенно логично беспокоились, что после закрытия в районной ЦРБ акушерского отделения и роддома отсутствуют некоторые врачи узкой специальности. В духе нынешнего времени чиновница попыталась очевидный недостаток представить как достоинство:

«Закрытие отдельных отделений или сокращение коечного фонда позволяют перенаправить освободившиеся финансовые средства на более востребованные виды медицинской помощи. Содержать полупустые палаты нецелесообразно. В результате изменений пациенты продолжают получать услуги в полном объёме, только ещё более качественные, а медработников не сокращают, а назначают на другие участки.

Что касается пациентов из Докшиц, то два года назад больных инсультом начали непосредственно направлять в созданное межрайонное неврологическое отделение Лепельской ЦРБ. А больных инфарктом – в Новополоцк или Витебск. В Докшицах они остаются на лечении только в реанимации. Пациентов с острой хирургической патологией мы также направляем в Лепель.

В этом году было закрыто акушерское отделение, а вместе с ним и роддом. В то же время гинекологическая помощь организована на базе хирургического отделения больницы».

Сложно представить, кто может обмануться попытке представить «черное — белым». В качестве эксперимента «Белые халаты» показали статью чату GPT и попросили прокомментировать её.

Вот что он ответил: «На деле нередко подобная оптимизация выглядит как попытка сэкономить ресурсы за счёт закрытия «нерентабельных» отделений и концентрации услуг в одном месте. Для жителей района это может быть минус: им придётся при возникновении серьёзных проблем со здоровьем отправляться гораздо дальше от дома, что особенно тяжело пожилым, малообеспеченным и людям без транспорта. И хотя чиновники говорят об улучшении качества помощи, многие пациенты могут столкнуться с ростом неудобств и задержек, а уровень реального доступа к медицинским услугам — снижается».

А вот ещё один комментарий, на этот раз — одного из читателей-медиков:

«С одной стороны, хорошо, что местные организаторы здравоохранения пока ещё отвечают на вопросы, а задающие их люди не обвиняются в «дискредитации власти».

По сути же медицинская чиновница делает хорошую мину при плохой игре. Районы обезлюдивают, работы нет, бюджеты нищие, в больницах врачей не хватает, оборудования нет, лекарств нет. Значит, нужна «оптимизация».

А как выглядит «вынужденная оптимизация» без стратегического понимания этого процесса? Из интервью понятно, что в Докшицах осталось отделение реанимации (непонятно правда, с какими возможностями), но инфаркты, инсульты и острую хирургическую патологию здесь уже лечить не должны. Гинекологических пациенток лечат в стационаре на базе хирургического отделения. Теперь закрыли акушерство/роддом.

Ещё мы узнаём, что врач общей практики — это «невролог, оториноларинголог, дерматолог» и далее по списку. Действительно, зачем все эти изыски в виде узких специалистов? Мы настолько непритязательны, что нас устроит любая квалификация!

«Доступность» и «доступность качественной медицинской помощи» — это о разном. У пациентов есть вопросы. Рядовые организаторы здравоохранения на них отвечают, как могут… А родственники пациентов, попавших в районные реанимации, чаще всего просят, умоляют об одном: переведите в «область».

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