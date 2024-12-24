Белорусы борются с лукашенковской символикой 24.12.2024, 13:43

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Подполье продолжает жить.

Как минимум 211 человек осуждено в Беларуси за надругательство над красно-зеленой госсимволикой с 2020-го года. Читатель сайта Charter97.org призывает четко разделять настоящие символы и лукашенковскую подделку:

— Учитывая, что национально сознательные беларусы, знающие настоящую, не переписанную пропагандистами, историю, не воспринимают изуродованные советами и Лукашенко символы, такая ситуация выглядит как борьба против любого проявления национального сознания, против исторического наследия.

Режим четко отделил свою символику от национальной белорусской.

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