Сказки для плебеев и Z-дурачья
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 24.12.2024, 13:49
Чего стоит все это нытье про скрепы?
Дочь православного олигарха Константина Малофеева отпраздновала свадьбу в Дубае.
Арабские Эмираты вместо любимой православной Россиюшки были выбраны по той причине, что друзья и семья жениха - Ивана Коваленко - проживают в Лондоне. И в Россию им неудобно.
Очередной наглядный пример того, чего стоит все это нытье про скрепы, патриотизм, англо-саксов и прочие сказки для плебеев и Z-дурачья.
На словах у них борьба с Западом и традиционные ценности. В реальности - своих дочерей они выдают в Дубае с прицелом на жизнь в Лондоне.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»