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Сказки для плебеев и Z-дурачья

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 24.12.2024, 13:49
Сказки для плебеев и Z-дурачья
Константин Малофеев (слева)

Чего стоит все это нытье про скрепы?

Дочь православного олигарха Константина Малофеева отпраздновала свадьбу в Дубае.

Арабские Эмираты вместо любимой православной Россиюшки были выбраны по той причине, что друзья и семья жениха - Ивана Коваленко - проживают в Лондоне. И в Россию им неудобно.

Очередной наглядный пример того, чего стоит все это нытье про скрепы, патриотизм, англо-саксов и прочие сказки для плебеев и Z-дурачья.

На словах у них борьба с Западом и традиционные ценности. В реальности - своих дочерей они выдают в Дубае с прицелом на жизнь в Лондоне.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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