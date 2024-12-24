В Минске продают помещения первой частной сети аптек в Беларуси 1 24.12.2024, 14:18

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Компания в начале 1990-х стала первым частным поставщиком иностранных лекарств.

В конце января пройдут торги по двум помещениям в центре Минска. Оба принадлежат компании «Белфарм», создавшей первую частную сеть аптек в Беларуси, и продаются в счет долгов. Информация об аукционах появилась на сайте «БелЮрОбеспечения», пишет «Салiдарнасць».

Помещения находятся на первом этаже в домах по улице Богдановича, 25 и 27 (возле Большого театра Беларуси) – эти здания, кстати, относятся к историко-культурным ценностям, что накладывает на покупателей особые обязательства при ремонте и реконструкции.

Что касается «Белфарма» — эта компания в начале 1990-х стала первым частным поставщиком иностранных лекарств в Беларусь, а также основала первую в нашей стране частную аптечную сеть. Ее создал бизнесмен Андрей Щебров совместно с партнерами. Уже в 1992 году первая коммерческая аптека (и, кстати, первая валютная аптека на постсоветском пространстве) заработала на площади Якуба Коласа. Помимо лекарств, в ней продавали также косметические средства от Henkel и Schwarzkopf.

Долгое время «Белфарм» был единственной частной структурой, которая имела генеральную лицензию на импорт медикаментов. Спустя десятилетие он стал одним из самых сильных игроков на рынке, участвовал в программе ООН по обмену продовольствия и лекарств на нефть из Ирака, а в 2010 году аптеки частной сети по числу точек продаж уступали только государственной «Фармации».

Впрочем, постепенно пионеров фармрынка стали вытеснять другие фармацевтические дистрибьюторы, и уже к 2020 году сеть не входила в десятку лидеров, а к 2022 году вынуждена была продать большую часть своих аптек сети «Остров Здоровья».

В свою очередь, этот бизнес, принадлежавший группе компаний «Ромакс» под управлением Виктора Ромука, также столкнулся с трудностями — и за последний год все юрлица, которые управляли сетью аптек «Остров здоровья», прекратили деятельность в результате реорганизации. При этом все аптеки сети не работают.

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