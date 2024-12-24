Этот номер не пройдет 1 Владимир Халип

24.12.2024, 14:23

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Владимир Халип

Новый год, которого так долго ждали, уже на горизонте.

Еще немного и… А вот тут взять бы паузу и даже оглянуться. Много ли радости принес людям этот уходящий, обычный вроде бы двадцать четвертый, с которым все уже торопятся расстаться? Тоже надеялись когда-то, а может быть, окажется удачным и, наконец, закончится война. Нет, не угадали. Не дождались, И этот год уходит, как и все предыдущие, не пытаясь даже зацепиться, задержаться, остаться с нами на новый срок. А зачем это ему? Не президент, не начальник, не должностное лицо. Никаких декабрьских чудес и замысловатых фокусов. Просто своим чередом прошел еще один год нашей жизни. Посмотрим ему вслед и встретим Новый. С теми же надеждами. До него осталось-то всего ничего.

Тем более, что времена у нас до невозможности свирепые, шуток не любят, на мелочи не размениваются. Тут что ни день, то отдельная история. Чеканная и непреклонная. К тому же перед Новым годом принято разбирать старые завалы, безжалостно выбрасывать все лишнее просто на помойку, и строить хотя бы на январь невообразимо дерзостные планы. А уж о тех, кто вроде бы наделен доверием народа, и говорить нечего. Время сейчас действительно сложное до крайности.

И даже интересы не соответствуют порой общему плану. Кто-то все ждет нетерпеливо новогодних праздников, а кто-то зациклен просто на январской инаугурации президента Трампа и судьбоносных переговоров с ним. Совсем недавно один такой вождь и по совместительству завоеватель, решил не медлить понапрасну и напрямую обратиться ко всей своей стране, получить поддержку и порадовать ее тем, что видится ему в грядущем. А заодно и ответить на самые наболевшие вопросы. Называлось это «Прямой линией». Стало такое уже традицией. И позволяло кремлевской власти держать державу в форме.

На этот раз все у них было весело и стремно. Сыпались вопросы. Бегали повсюду шустрые девицы, Входили какие-то дядьки с флагом «оттуда». Укрепляли его тут же над головой вождя. А тот был в ударе. И широкими мазками у всех на виду создавал светлый образ грядущего года. Никакой Дед Мороз был никому не нужен, поскольку всем сразу стало ясно, что подарок к Новому году родной властью приготовлен один на всех. И, конечно же, это тот самый «Орешник». В его тени так радостно и беззаботно было всем, кто любит беззаветно свое отечество и эту заботливую власть. А заодно и прочим, кому давно уже н хотелось кузькину мать кому-то четко показать.

Правителю всегда нелегко говорить с народом. Но тут возникла сразу такая атмосфера взаимного доверия и взаимопонимания, что он расслабился и начал откровенничать. И даже шутить напропалую. Вот, казалось бы, с какого рожна ему вздумалось вдруг затеять эту жуткую, кровавую войну под нелепым ником СВО? А тут выяснилось, что все это было не зря. Просто он знает и понимает всех своих сподвижников. А прочие ему неинтересны. Потому и слова возникали простые и понятные каждому. Надо было только напомнить о чем-то своем, но почти забытом. «А знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи!..»

Страна перевела дыхание и ахнула изумленно – вот оно! Так долго ждали, так надеялись. А тут почти мгновенно стало все на свои места. Какая там, на фиг, СВО? Движуха! Родное в доску слово. А чтобы никто больше не сомневался, что это главный тренд наступающего года, решено было страну ошарашить. И новогоднее телепоздравление адресовать народу не из Кремля, не с Красной площади или других ристалищ свирепой власти, а прямо с фронта. Это будет круто. Чтобы пули свистели у виска. Движуха!..

Подручные одобрили. Радостно и шумно. А служба безопасности отказалась наотрез вывозить строго охраняемый объект в зону боевых действий. Опасно и непредсказуемо. Так и закончился самый отчаянный порыв к грядущей славе. А как было это задумано! И какой классный был бы финт перед еще не запланированными переговорами с Трампом. Но все сорвалось из-за каких-то дурацких правил. А может, взять все под свой контроль и самому организовать свою охрану? Нет, нельзя. Порядок должен быть строгим и конкретным.

Чтобы не разрываться в противоречиях служебных инструкций и собственных приказов, лучше было уйти, уединиться в тиши кабинета и поработать с документами. Никого не вызывать. И начать с обзора текущих новостей. Но и это не помогло. Они оказались все будто с планеты неудачников. Мятежи. Катастрофы. Шалости природы. Штормы гонят разлившийся мазут на краснодарское побережье. Украинские дроны атакуют аэродром в Миллерово. В Средиземном море тонет российский сухогруз. Жуть беспросветная.

И один только просвет в этом кошмаре. Что-то простое и понятное. Лусака. Замбия. Два человека подозреваются в попытке «навредить с помощью колдовства» президенту страны Хакаинде Хичелеме. В качестве неоспоримого доказательства у одного из этих злоумышленников обнаружены амулеты и два живых и очень шустрых хамелеона. Злоумышленников ждет строгий суд и неотвратимое наказание. И тут же портрет подвергшегося страшной угрозе президента – печального и удрученного. Он так верил в своих избирателей, а они… Какое коварство, однако!

И это перед Новым годом! Когда даже тут, в Кремле, какой-нибудь неопознанный Дед Мороз со своим подозрительным подарком так и норовит проникнуть в самый заветный кабинет. Глупые затеи!

Когда страна в движухе, этот номер не пройдет.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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