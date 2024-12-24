«Я такого вообще никогда не видела»2
- 24.12.2024, 14:34
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Белорусы поделились лайфхаками для тех, кто уже длительное время стоит на границе.
Накануне праздников на польско-белорусской границе скопились очереди из автобусов и легковых автомобилей. В социальных сетях белорусы рассказывают, как сутками стоят на границе. Комментаторы делятся советами, как скоротать время перед таможенным контролем, пишет hrodna.life.
О том, что на польско-белорусской границе стали образовываться очереди, белорусы стали сообщать с 21 декабря. В чатах писали о длительном ожидании прохождения границы, проблемах с организацией очереди и нехватке инфраструктуры.
Одни проходят границу за 11 часов, другие — за 35
Участники Telegram-чата «Граница BY Беларусь-ЕС» делятся отчетами о прохождении польско-белорусской границы. Так Станислав простоял в очереди из автомобилей 50 часов. У Евгения ушло 30 часов — в очередь он стал 23 декабря.
Пользователь под ником A. Ram ехал автобусом 24 декабря — прохождение границы у него заняло 11 часов. Кроме того белорус сообщил о том, что всех пассажиров с украинскими паспортами вызвали на допрос, что также затормозило таможенный контроль. Vozhiksw провел в автобусе 35 часов, прежде чем пересек границу. Из Польши белорус выехал 22 декабря, в Брест попал 24 декабря.
Белорусы советуют идти к шлагбаумам и подсаживаться в авто
В TikTok-аккаунте белорусской фирмы Vashavisa опубликовали ролик белоруски, которая в ночь на 23 декабря застряла на польско-белорусской границе.
«Утро не особо доброе, я такого вообще никогда не видела. Мы вчера ночью приехали на границу — 119-й был наш автобус. За ночь почти ничего не изменилось, автобусы стоят просто в обе стороны», — сообщает девушка.
В комментариях белорусы советуют лайфхаки для тех, кто уже длительное время стоит на границе.
«С опыта прошлого года — переходите в автобусы, которые стоят ближе к таможне. Из тех автобусов люди тоже уже пересели. Так многие делают. Особенно те, у кого пересадки», — пишет Ирина.
«Небольшой совет — на ночь можно пойти в отель за 70 злотых в Тересполе (где-то 2 км от границы). Там же есть магазины», — рассказывает yavi.
«Идите под шлагбаум и спрашивайте свободные места в ближайших автобусах или авто», — отмечает TaCH.
В приграничном кафе платные туалеты, а в Тересполе — магазины и костел
Белоруска прислушалась к советам некоторых комментаторов и отправилась в центр Тересполя. Там девушка обнаружила костел, шаурмичную и сетевой магазин Zabka.
«Всем, кто стоит на границе, я бы советовала пройтись в Тересполь, а не идти к шлагбауму в этих два несчастных кафе с платными туалетами и огромными очередями», — резюмирует белоруска.