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ВСУ разбили колонну бронетехники РФ на Времовском направлении

  • 24.12.2024, 14:50
ВСУ разбили колонну бронетехники РФ на Времовском направлении

Украинские бойцы стойко удержали свои позиции и остановили вражеский штурм.

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко успешно нанесли удар по вражеской бронеколонне на Времовском направлении неподалеку от Нового Комара. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ и ОСУВ «Хортица».

В оперативном командовании уточняют детали произошедшего: «На днях вблизи Нового Комара оккупанты пошли на штурм позиций наших защитников колонной бронетехники - тремя танками и БМП с пехотой. Такие наглые механизированные накаты оккупантами в полосе ответственности воинов этой бригады - регулярные, поэтому у наших защитников было время выработать схему противодействия».

Для перехвата вражеской техники были задействованы FPV-дроны, которые успешно уничтожили как бронетехнику, так и личный состав противника. «Ведь, как известно, ездить на бронетехнике по чужой земле - страшно, больно и долго не получится», – добавляют в ОСУВ «Хортица».

Также сообщается, что противник попытался прорваться в поселок Новый Комар, расположенный к северу от Великой Новоселки, однако украинские бойцы стойко удержали свои позиции и остановили вражеский штурм.

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