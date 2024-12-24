ВСУ разбили колонну бронетехники РФ на Времовском направлении 24.12.2024, 14:50

Украинские бойцы стойко удержали свои позиции и остановили вражеский штурм.

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко успешно нанесли удар по вражеской бронеколонне на Времовском направлении неподалеку от Нового Комара. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ и ОСУВ «Хортица».

В оперативном командовании уточняют детали произошедшего: «На днях вблизи Нового Комара оккупанты пошли на штурм позиций наших защитников колонной бронетехники - тремя танками и БМП с пехотой. Такие наглые механизированные накаты оккупантами в полосе ответственности воинов этой бригады - регулярные, поэтому у наших защитников было время выработать схему противодействия».

Для перехвата вражеской техники были задействованы FPV-дроны, которые успешно уничтожили как бронетехнику, так и личный состав противника. «Ведь, как известно, ездить на бронетехнике по чужой земле - страшно, больно и долго не получится», – добавляют в ОСУВ «Хортица».

Также сообщается, что противник попытался прорваться в поселок Новый Комар, расположенный к северу от Великой Новоселки, однако украинские бойцы стойко удержали свои позиции и остановили вражеский штурм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com