В Беловежской пуще в декабре начали косить болото 24.12.2024, 14:58

В национальном парке рассказали, зачем это нужно.

В Беловежской пуще косят болотные участки для сохранения вертлявой камышевки — самой редкой певчей птицы Европы. Об этом сообщается на сайте национального парка.

Птица обитает на болоте «Дикое», однако в последние годы ее численность стремительно снижается из-за зарастания болота кустами и деревьями, которому способствовал засушливый 2015 год. С того момента болото начало зарастать быстрее, и птица оказалась под угрозой исчезновения, как и многие другие редкие виды растений и животных.

Для сохранения среды обитания вертлявой камышевки в пуще с осени начали выкашивать эту растительность в болоте, чтобы поддержать его в открытом, безлесном состоянии. Выкосить надо болотные участки на площади более 1000 гектаров в течение 10 лет.

На данный момент уже скосили кусты и деревья на площади в 47 гектаров, хотя планировали 35. Ускорить работы помогла сухая осень. Косить можно только с сентября по март, чтобы не навредить птицам в период гнездования. Зимой разрешено измельчать кустарник, но работам могут помешать дожди либо высокий снежный покров, потому что техника работает на болоте.

Отмечается, что процесс кошения помогает не только сохранить популяцию вертлявой камышевки, но и восстанавливает экосистему болота, делая его пригодным для жизни редких видов.

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