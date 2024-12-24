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«Скажите, что это шутка!»: белоруску удивило платье за 280 рублей

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  • 24.12.2024, 15:22
  • 2,600
«Скажите, что это шутка!»: белоруску удивило платье за 280 рублей

За два дня видео посмотрели более 100 тысяч раз.

Пользовательница TikTok Яна на днях отправилась за покупками в ТЦ «Дана Молл». В магазине беларусского бренда ZNWR она нашла платье, которое ее удивило. О чем девушка рассказала в своем аккаунте. Все дело в том, что вещь изготовлена из bubble-пленки, пишет «Зеркало». В комментариях одни писали, что это арт-объект, другие интересовались: «Можно ли его лопнуть?»

За два дня видео Яны из «Дана Молл» посмотрели более 100 тысяч раз.

— Девочки, если вы ищете себе платье, то вот, пожалуйста, — демонстрирует она вариант наряда от ZNWR, отмечая, что стоит оно 280 рублей.

А висящий рядом и выполненный из такой же bubble-пленки пиджак — 380 рублей.

В подписи к ролику Яна указала, что бренд «снова отличился»: «Предлагает встретить Новый год в пакете. Хорошо, что не в черном на 240 литров».

В Instagram ZNWR идею образа объясняют так: к Новому году компания создала парный образ из bubble-пленки, чтобы «среди многообразия бархата и атласа в новогоднюю ночь те, кому важно быть вне общего контекста и тем самым формировать новый — могли воссоздать свое состояние в одежде».

Также тут сказано, что серия таких вещей лимитирована: изготовлено всего 20 Bubble Jacket и Bubble Dress.

В комментариях относительно предложения бренда пользователи разошлись во мнениях. Одни писали, что это отличный рекламный ход, чтобы привлечь внимание покупателей, другие недоумевали: «Скажите, что это шутка!» Многие шутили сами:

• «У меня пупырка на работе есть, бесплатная. Надо платье сделать».

• «Платье-антистресс, лопай сам и дай соседу».

• «Местная „Баленсиага“».

• «Надо было пузыриками внутрь. Сидишь за новогодним столом, и тут начинают пузыри на животе лопаться».

• «А их можно лопнуть?»

Одни из пользователей поинтересовался: «Мужской есть костюм?»

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