Эксперт: Россия теряет вдвое больше военных, чем мобилизует 1 24.12.2024, 15:33

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Роман Свитан

Также у РФ скоро могут закончиться и запасы техники.

Сотрудничество между КНДР и Россией выгодно для обеих сторон. Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

«Ким Чен Ыну надо было обстрелять свою армию. У него армия десятки лет нигде не воевала. Вроде армия и я, но необстрелянная армия - это непуганые воробьи. Выживших он будет возвращать в качестве инструкторов, базовых моментов. Ким Чен Ын готовится к войне, это вопрос к Южной Корее», - сказал Свитан.

В то же время для Путина это сотрудничество очень важно из-за недостатка оружия, боеприпасов и личного состава, говорит Свитан.

«В прошлом году он вышел на нулевые складские запасы по боеприпасам. И поэтому начал закупать половину у Северной Кореи. На начало следующего года он также выходит на нулевые складские запасы по технике. И он это четко понимает. Сейчас он будет закупать САУ, баллистические ракеты, технику. И та же проблема с личным составом. Российская армия сейчас теряет больше, чем ставит в войска. В начале года более 1000 россиян становилась в ряды через систему рекрутинга. Их уже нет, 700-800 максимум в сутки приход. А расход более 1500 - вдвое больше. Так что им надо добирать еще где-то пушечное мясо», - добавил Свитан.

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