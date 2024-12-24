Алексей Колосов отметился эффектным спасением в регулярном чемпионате НХЛ

Алексей Колосов отметился эффектным спасением в регулярном чемпионате НХЛ1
- 24.12.2024, 15:39
Белорусский голкипер «Филадельфии» отразил 6 из 7 бросков.
«Филадельфия» в гостях уступила «Питтсбургу» - 3:7 (1:4, 1:2, 0:2) в регулярном чемпионате НХЛ, пишет hockey.by.
Белорусский голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов в начале третьего периода заменил Самуэля Эрссона, пропустившего 5 шайб после 14 бросков. Колосов провел на льду 18:22 и отразил 6 из 7 бросков (85.7%). Единственную шайбу Алексей пропустил за 11 секунд до финальной сирены.
В 12 матчах нынешнего чемпионата НХЛ Колосов одержал 4 победы и отразил 87.8% бросков при коэффициенте надежности 3.34.
Также белорус отметился классным спасением в матче.
KOLOSOV. #Flyers pic.twitter.com/snQBTMZB83— Flyers Nation (@FlyersNation) December 24, 2024