Алексей Колосов отметился эффектным спасением в регулярном чемпионате НХЛ 1 24.12.2024, 15:39

Белорусский голкипер «Филадельфии» отразил 6 из 7 бросков.

«Филадельфия» в гостях уступила «Питтсбургу» - 3:7 (1:4, 1:2, 0:2) в регулярном чемпионате НХЛ, пишет hockey.by.

Белорусский голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов в начале третьего периода заменил Самуэля Эрссона, пропустившего 5 шайб после 14 бросков. Колосов провел на льду 18:22 и отразил 6 из 7 бросков (85.7%). Единственную шайбу Алексей пропустил за 11 секунд до финальной сирены.

В 12 матчах нынешнего чемпионата НХЛ Колосов одержал 4 победы и отразил 87.8% бросков при коэффициенте надежности 3.34.

Также белорус отметился классным спасением в матче.

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