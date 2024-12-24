The Hill: Путин уже проиграл войну 24.12.2024, 16:14

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Срок его политической жизни может оказаться гораздо короче, чем многие ожидают.

Россия напоминает Советский Союз 1970-х, заявил журналист Фарид Закария. Сегодня эксперты и аналитики по всему миру утверждают, что после падения режима Башара аль-Асада в Сирии российский диктатор Владимир Путин находится в «уязвимом состоянии». К примеру, профессор политологии Александр Дж. Мотыль в материале для The Hill отметил, что российская экономика становится все слабее и деформированнее из-за войны.

«Подумайте об этом: если бы Россия побеждала в Украине, стал бы Путин угрожать применением ядерного оружия?», — спрашивает эксперт, добавляя, что путинская Россия неизбежно распадется. Не факт, что сразу, но это произойдет.

По словам эксперта, процитировавшего ветерана российской науки Фредерика Старра, диктатор Путин уже проиграл войну, «и вопрос лишь в том, какие меры для спасения лица могут быть приняты в рамках урегулирования». Срок политической жизни президента РФ может оказаться гораздо короче, чем многие ожидают, ведь он слабый. А после его ухода России понадобятся десятилетия, чтобы вернуть «потерянное» — региональную «сверхдержавность» и здоровую экономику.

Мотыль упомянул и о том, что Путину уже 72 года. Его возраст вместе с сомнениями по поводу состояния здоровья не помогают диктатору.

«Он все больше склонен ставить собственное политическое (и физическое) выживание выше потребностей страны. Поэтому деградация, гибель и возможный распад России неизбежны до тех пор, пока Путин остается у руля своего тонущего корабля», — заявляет эксперт.

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