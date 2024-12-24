В Витебске судьи, выносившие политмотивированные приговоры, ушли в отставку 1 24.12.2024, 16:32

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Они принимали решения по делам с политическим подтекстом.

Судьи Витебского областного суда Евгений Давлюд и Марина Острикова ушли в отставку.

Как сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!», в областном суде состоялись «проводы судьи судебной коллегии по уголовным делам Евгения Давлюда и судьи судебной коллегии по гражданским делам Марины Остриковой».

Как пишет телеграм-канал, оба судьи принимали участие в вынесении решений, которые были политически мотивированы. В частности, Давлюд, рассматривая апелляции, оставлял в силе приговоры для ряда политзаключенных из Витебской области. Среди них — жалобы студента Павла Невыгласа из Россон и новополочанки Екатерины Лев, которые были признаны политзаключенными.

Марина Острикова, которая руководила заседаниями по апелляциям гражданских и административных дел, также подтверждала решения судов первой инстанции по делам с политическим подтекстом. В частности, это касалось дел, связанных с распространением газеты «Витебский курьер».

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