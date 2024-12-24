В Южной Корее оппозиция отложила планы по импичменту исполняющего обязанности президента 24.12.2024, 16:45

Партия примет решение о дальнейших действиях до конца недели.

Главная оппозиционная партия Южной Кореи пообещала объявить импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су, но изменила свои предварительные планы и решила подождать до конца недели, заявили во вторник, 24 декабря, представители партии, сообщает Reuters.

Сеул до сих пор приходит в себя после голосования за импичмент президента Юн Сок Йоля из-за его решения ввести военное положение в стране 3 декабря.

Лидер оппозиционной Демократической партии Пак Чан Дэ сказал, что партия подождет до конца этой недели, чтобы решить, следует ли продолжать реализацию планов по импичменту Хана.

Демократическая партия, имеющая большинство в парламенте, пошла на такой шаг после того, как Хан отложил подписание законопроекта о начале расследования специального прокурора по поводу неудачной попытки президента Юна ввести военное положение.

В заявлении партии говорилось, что Хан действует против воли народа, фактически помогая Юну, чьи полномочия на должности были приостановлены после того, как парламент проголосовал за его импичмент 14 декабря.

Если Хану будет объявлен импичмент, министр финансов страны станет следующим в очереди на руководство правительством как исполняющий обязанности президента, согласно южнокорейскому законодательству.

Высокопоставленный чиновник из офиса Хана, говоря на условиях анонимности, назвал план оппозиции касательно импичмента «очень досадным».

«Международное сообщество сейчас поддерживает систему исполняющего обязанности президента… Импичмент может подорвать это доверие и негативно повлиять на экономику», - цитирует Newsis слова чиновника.

Юн и ряд южнокорейских чиновников находятся под следствием по подозрению в организации мятежа и злоупотреблении властью.

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