закрыть
24 декабря 2024, вторник, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Среди этих «11 друзей Оушена» был гражданин Беларуси»

3
  • 24.12.2024, 16:57
  • 3,846
«Среди этих «11 друзей Оушена» был гражданин Беларуси»

Украинские десантники без единого выстрела захватили в плен группу оккупантов.

Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ совместными усилиями с другими подразделениями взяли в плен 11 оккупантов. Это произошло за один раз и без единого выстрела, ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными. В их числе был и гражданин Беларуси, воевавший в составе ВС РФ. Об этом говорится в публикации пресс-службы подразделения в Telegram.

«Выяснилось, что среди этих «11 друзей Оушена» был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах показан пленный военный, который сказал, что он родом из Могилевской области Беларуси.

«Менты меня приняли и давай прессовать, мол, подписывай контракт на войну. Я первый, второй и третий раз отказался. А потом снова напился, а они меня снова взяли, прессанули и я пьяный взял и подписал», — объяснил он.

По словам военнослужащего, после того, как он отрезвел, уже было поздно.

«Я уже был в Воронеже. Меня туда завезли пьяного», — добавил пленный оккупант.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип