«Среди этих «11 друзей Оушена» был гражданин Беларуси»3
- 24.12.2024, 16:57
- 3,846
Украинские десантники без единого выстрела захватили в плен группу оккупантов.
Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ совместными усилиями с другими подразделениями взяли в плен 11 оккупантов. Это произошло за один раз и без единого выстрела, ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными. В их числе был и гражданин Беларуси, воевавший в составе ВС РФ. Об этом говорится в публикации пресс-службы подразделения в Telegram.
«Выяснилось, что среди этих «11 друзей Оушена» был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом», — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах показан пленный военный, который сказал, что он родом из Могилевской области Беларуси.
«Менты меня приняли и давай прессовать, мол, подписывай контракт на войну. Я первый, второй и третий раз отказался. А потом снова напился, а они меня снова взяли, прессанули и я пьяный взял и подписал», — объяснил он.
По словам военнослужащего, после того, как он отрезвел, уже было поздно.
«Я уже был в Воронеже. Меня туда завезли пьяного», — добавил пленный оккупант.