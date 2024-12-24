«Среди этих «11 друзей Оушена» был гражданин Беларуси» 3 24.12.2024, 16:57

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Украинские десантники без единого выстрела захватили в плен группу оккупантов.

Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ совместными усилиями с другими подразделениями взяли в плен 11 оккупантов. Это произошло за один раз и без единого выстрела, ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными. В их числе был и гражданин Беларуси, воевавший в составе ВС РФ. Об этом говорится в публикации пресс-службы подразделения в Telegram.

«Выяснилось, что среди этих «11 друзей Оушена» был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах показан пленный военный, который сказал, что он родом из Могилевской области Беларуси.

«Менты меня приняли и давай прессовать, мол, подписывай контракт на войну. Я первый, второй и третий раз отказался. А потом снова напился, а они меня снова взяли, прессанули и я пьяный взял и подписал», — объяснил он.

По словам военнослужащего, после того, как он отрезвел, уже было поздно.

«Я уже был в Воронеже. Меня туда завезли пьяного», — добавил пленный оккупант.

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