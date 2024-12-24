На Эйфелевой башне в Париже произошел пожар

На Эйфелевой башне в Париже произошел пожар1
- 24.12.2024, 17:09
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Эвакуировано более 1000 туристов.
Около 1200 человек были эвакуированы с Эйфелевой башни после того, как возник пожар в одной из шахт лифта, между первым и вторым уровнями знаменитой парижской достопримечательности. Пострадавших не было.
Как сообщает Euronews, пожарным удалось установить контроль над пламенем. При этом было задействовано специальное оборудование. По первоначальной информации, причиной возгорания стал перегрев кабеля лифта. Не исключается и короткое замыкание.