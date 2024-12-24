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«Курс доллара потянет за собой вверх и ставки по кредитам»

  • 24.12.2024, 17:13
«Курс доллара потянет за собой вверх и ставки по кредитам»

Эксперты рассказали, что будет с ценами на квартиры в 2025-м году.

Основным фактором, который будет влиять на рынок жилья в 2025 году, является курс доллара. В январе эксперты в любом случае ожидают снижения спроса. Что касается цен, то они с высокой вероятностью будут снижаться, но медленно. Быстрого «отката» не будет, пишет Realt.

По словам Андрея Чернышева, заместителя начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица», если обменный курс доллара превысит 3,8−4 рубля, цены остановятся. Курс доллара потянет за собой вверх и ставки по кредитам.

Собственники будут предлагать скидки. Мяч перейдет из рук продавцов к покупателям. Также между продавцами начнется конкуренция», — говорит эксперт.

По мнению Чернышева, если курс не превысит этой отметки, то резкого роста цен тоже не будет. Они могут стабилизироваться на некоторое время, особенно с учетом неизбежной январской «просадки».

Дмитрий Дьяченко, директор АН «Группа компаний Мариэлт», считает, что такого роста, как в 2024-м, в будущем году точно не будет:

Если никаких форс-мажорных факторов не будет, то рынок сперва упадет в небольшую яму, потом наступит плавное снижение цен. Цены в среднем упадут на 5%, если отталкиваться от нынешней ситуации».

В текущем году рынок недвижимости установил много рекордов и по ценам, и по сделкам. Так, средняя стоимость квадратного метра в Минске впервые за 10 лет превысила $1600.

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