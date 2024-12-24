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Король Британии Чарльз III выбрал необычное место для рождественского обращения

  • 24.12.2024, 17:19
Король Британии Чарльз III выбрал необычное место для рождественского обращения
Чарльз III

Названа интригующая причина.

Король Британии Чарльз III уже записал свое видеообращение на Рождество для всей Англии. Однако в этом году он выбрал не свое классическое место для съемки – в королевской резиденции, а часовню Фицровия в Лондоне.

По словам королевского эксперта Роберта Гартмана в Daily Mail, для короля было важно найти место, связанное со здравоохранением. Хотя часовня скорее ассоциируется с религией, а не больницей, раньше рядом со зданием все же был хоспис, но его в 90-х годах снесли.

«Выбор часовни Фицровия, безусловно, может показаться эксцентричным, если смотреть на него извне: узкое викторианское сооружение, окруженное искусственной травой, без всякой очевидной религиозной функции, кроме витражей. Однако за этим скрывается роскошный интерьер из мрамора и мозаики, вдохновленный архитектурой. Оказалось, что это место идеально отвечало требованиям короля, который искал место, отвечающее нескольким критериям», – сообщает королевский эксперт.

Он отмечает, что для Чарльза III было важно найти именно больницу для записи рождественского обращения, ведь 2024 год был тяжелым для королевской семьи именно в сфере здоровья. Известно, что монарх и его невестка Кейт Миддлтон до сих пор борются с раком, а королева Камила переболела инфекцией грудной клетки.

Часовня Фицровия ранее была построена для больницы Мидлсекса, где находились тяжелобольные англичане. Как сообщает Букингемский дворец, именно дедушка Чарльза III, Георг VI, еще в 1928 году «заложил первый камень в фундамент здания».

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