«Я не знаю, что это, чье это, откуда это, но интересно» 24.12.2024, 17:31

Белоруска рассказала о странной находке в брестской ветчине.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на находку, как утверждает, в ветчине Брестского мясокомбината. Сложно точно сказать, что это конкретно, но очень похоже на элемент спецодежды: шапочку или рукав, пишет «Телеграф».

«Смотрите, что я вытащила. Я не знаю, что это, чье это, откуда это. Но интересно», — поделилась автор ролика.

Комментаторы стали гадать, что же такое показала на видео белоруска. «Это нарукавник. Понимаю, неприятно. Но там тоже люди работают. Отправьте им на официальный сайт, они обязаны вам возместить», — порекомендовала одна комментаторша.

«Похоже на рукав. Значит, и рука где-то должна быть. Продолжайте поиски», — призвал другой.

«Новогодняя акция от мясокомбината «Собери работника». Своеобразный пазл», — пошутила третья.

Некоторые комментаторы спорили: находка в ветчине — это «случайность» или «халатность работников»? «А вы не косячили никогда? Я просто удивляюсь нашим людям, ну, нашли вы косяк, всякое случается», — считает пользовательница TikTok.

«Что вы пишете? Какое случайно, что вы оправдываете? Этого не должно быть в принципе!» — уверена комментаторша.

Другие же предпочли юморить. «А владелец шапочки в другой ветчине», — предположила девушка.

«Так колбаса все же из доктора…» — считает юзер.

«Если это головной убор работника, а где тогда голова?» — задался вопросом еще один пользователь TikTok.

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